Enerjide bugünlere nasıl gelindi? İşte Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol keşfi yolculuğu

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Türkiye enerjisini Karadeniz’de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerde ve denizaltında engelleri aştı. Uzun bir mücadelenin ve çok önemli bir idealin sonucu olarak enerjide müjdeler peş peşe geldi. Bugün ise yeni bir keşfin arifesindeyiz. Peki Türkiye’nin enerji hamleleri nasıl başladı? Türkiye Mavi Vatan’da bugünlere nasıl geldi? İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’da keşif yolculuğu.