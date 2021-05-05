Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu ortalık karıştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/engelli-komsusuna-karima-mi-bakiyorsun-diye-sordu-ortalik-karisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Küçükçekmece’de bir kişi, evinin önünde oturan engelli komşusuna "Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun” diye sorunca kavga çıktı. Mahallenin müdahale ettiği kavga anı kameraya yansırken, aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bir kişi, evinin önünde oturan engelli komşusuna "Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun" diye sorunca kavga çıktı.



Mahallenin müdahale ettiği kavga anı kameraya yansırken, aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.