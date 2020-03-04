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Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret etti ! TBMM’de yumruklu kavga çıktı!

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 17:20

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olaylı oturum! Bugün Meclis’te gerçekleştirilen İdlib oturumda tansiyon yükselince çok sayıda AK Parti ve CHP’li milletvekilleri birbirine girdi. AK Parti ile CHP arasında çok şiddetli kavga çıktı. Milletvekilleri birbirlerine girdi. Gerginlik devam ediyor. Bazı milletvekilleri ayırmaya çalışsa da yeterli olmadı. Meclis'te tansiyon saatler öncesinde yükseldi, ardından CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi sebebiyle kavga çıktı. Engin Özkoç kürsüye gelince vekiller Özkoç'a tepki gösterdiler.

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