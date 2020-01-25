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Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 11:36

Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki çalışmalarda enkaz altından biri hamile üç kadın birer saat arayla kurtarıldı. Mutluluk verici haberler gelmeye deveam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Harekete geçen ekipler başarılı bir şekilde İnce'yi kurtardı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Mahallede 14 saatin ardından bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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