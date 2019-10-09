İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama
BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLAMIŞTIR
Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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