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Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başladı

Giriş Tarihi: 09.10.2019, 16:36

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLAMIŞTIR
Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

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