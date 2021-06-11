Erdoğan-Biden görüşmesinde 9 kritik başlık

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/erdogan-biden-gorusmesinde-9-kritik-baslik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da Başkan Biden ile yapacak. Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede iki lider arasında 9 kritik başlık ele alınacak. ABD'den FETÖ ile mücadelede somut adım ve PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. F-35'ler ve S-400 meselesi ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ele alınacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni dönemin" habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.