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Erdoğan: İnsanı öncelemeyen bir şehrin aklı da olmaz

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 13:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

"ŞAHSİYETİ OLMAYAN, İNSANI ÖNCELEMEYEN BİR ŞEHRİN AKLI DA OLMAZ"

Erdoğan Erdoğan, "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur." dedi.

Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." diye konuştu.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Erdoğan Erdoğan, "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner." dedi.

AKILLI ŞEHİRLER

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak

gireceğiz. Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ

Erdoğan Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor,

Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar." diye konuştu.

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