Erdoğan, okullar için Bakan Selçuk'a Bilim Kurulu'nu işaret etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/erdogan-okullar-icin-bakan-selcuka-bilim-kurulunu-isaret-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk ile görüşmesinde okullara tatilin uzatılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.



Erdoğan, yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz..

"BİLİM KURULU NE DİYORSA..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk ile görüşmesinde okullara tatilin uzatılmasına ilişkin, "Ben bilim kurulunun bu konudaki görünüşünü çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Bilim kurulu ne diyorsa ona uyalım çünkü işin ehli onlar onların tavsiyesinde gitmekte fayda var. İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi.

DAHA ZOR GÜNLER YAŞADIK

Erdoğan, "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadesini kullandı.