Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. "Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız." şeklinde konuştu.
Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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