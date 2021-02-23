  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

    Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

    Giriş Tarihi: 23.02.2021, 16:37

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. "Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız." şeklinde konuştu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yunanistan'dan Ege Denizi'nde provokasyon
    Yunanistan'dan Ege Denizi'nde provokasyon
    Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı! Diziye Cemal Hünal katıldı
    Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı! Diziye Cemal Hünal katıldı
    Yunus balıklarından sürpriz! Vatandaşlar ilgiyle izledi
    Yunus balıklarından sürpriz! Vatandaşlar ilgiyle izledi
    İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü
    İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü
    Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı
    Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı
    Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı
    Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı
    Yunanistan'dan Ege Denizi'nde provokasyon
    Yunanistan'dan Ege Denizi'nde provokasyon
    İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü
    İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü
    Bergama’da 4. katta çıkan yangın korkuttu
    Bergama’da 4. katta çıkan yangın korkuttu
    Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda dünyaya net mesaj
    Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda dünyaya net mesaj
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar