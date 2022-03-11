Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyaya Ukrayna tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/erdogandan-antalya-diplomasi-forumunda-dunyaya-ukrayna-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Antalya Diplomasi Forumu başladı. Foruma 19 devletin hükümet başkanı katılıyor. Başkan Erdoğan, forumun açılışında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi, batının Kırım’ın işgalinde gerekli hassasiyeti göstermediğini, gereken desteği vermediğini kaydederek, Ukrayna’nın haklı davasında yalnız bırakıldığını söyledi. Erdoğan, "Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi, güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümündeyse geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya? İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, gereken desteği vermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı." ifadelerini kullandı.