Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımızı yüksek enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, vatandaşa bir de müjde verdi. Başkan Erdoğan, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düştüğünü açıkladı.