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    Yeniasır TV Gündem Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

    Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

    Giriş Tarihi: 26.01.2021, 11:18

    İçişleri Bakanlığı, 1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları'nın başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, 'Eren-1 Tendürek Operasyonu', 'Eren-2 Lice Operasyonu' ve 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları'nın ardından 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok Operasyonları' başlatıldığı belirtildi. Eren-4 Operasyonuna Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personelin, Eren-5 Operasyonuna da 2 bin 550 personelin katıldığı bildirildi. İlk 3 operasyonun devam ettiği anımsatılarak, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

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