Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ermeni-askerleri-kaciyor-iste-cephe-hattindan-yeni-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Karabağ’da tahrik ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde Ermeni askerleri cephede mevzilerini bırakıp kaçma anları görülüyor. İşte o anlar...