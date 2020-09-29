Karabağ’da tahrik ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde Ermeni askerleri cephede mevzilerini bırakıp kaçma anları görülüyor. İşte o anlar...
Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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