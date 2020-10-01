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    Ermenistan askeri konvoyu SİHA'larla böyle vuruldu

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 10:35

    Son dakika... Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan’a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.

    Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.



    Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan'a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

    İHA

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