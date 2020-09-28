Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Talış kenti kırsalında Ermenistan silahlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği anları paylaştı.
Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca karşı saldırıyı sürdürdüğünü açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştığı yeni görüntüde, ülkenin güneydoğusunda yer alan Talış kenti kırsalında Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği anları paylaştı.
DHA
Ermenistan hedefleri böyle imha edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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