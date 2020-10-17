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    Ermenistan sivilleri vurdu! Türkiye'den sert tepki...

    Giriş Tarihi: 17.10.2020, 08:37

    Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'den Ermenistan'ın kalleş saldırısına tepki gedi.

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