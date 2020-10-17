Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'den Ermenistan'ın kalleş saldırısına tepki gedi.
Ermenistan sivilleri vurdu! Türkiye'den sert tepki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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