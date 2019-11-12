 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Eşinin yüzünü eritilmiş poşet ile yakan işkenceci koca tutuklandı

Eşinin yüzünü eritilmiş poşet ile yakan işkenceci koca tutuklandı

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 12:11

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ile kızına işkence yaptığı için gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın "yakalama kararı" sonrası yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ve kızına işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçede evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.'yi (2) de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ramazan İ. (27) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkarttı.

Evine yakın bir adreste yakalanan Ramazan İ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Burada ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

OLAY
Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta 8 Kasım'da alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan İ, eşi M.İ'yi döverek erittiği naylon poşet ile eşinin yüzünü yaktığı ve kızı H.İ'yi darp ettiği ihbarı üzerine gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ramazan İ'nin eşi M.İ. ile kızı H.İ. ve bir yaşındaki oğlu E.İ. ise savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirilmişti.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşinin yüzünü eritilmiş poşet ile yakan işkenceci koca tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı!
Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni halleri herkesi şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu