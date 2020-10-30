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    Yeniasır TV Gündem Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 10:15

    Son dakika haberleri... Eski Başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

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