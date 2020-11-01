Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/eski-basbakan-mesut-yilmaz-son-yolculuguna-ugurlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Rabbim bize bu musalla taşına hazırlıklı gelmeyi nasip etsin" dedi.