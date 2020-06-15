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    Eski eşi Eda Demirci, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın gerçek yüzünü anlattı

    Giriş Tarihi: 15.06.2020, 10:37

    FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya'dan gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti katıldığı bir programda anlattı. Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı.

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