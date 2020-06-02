  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

    Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 02.06.2020, 16:18

    Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı!
    İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı!
    Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar
    Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar
    Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti!
    Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti!
    Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak?
    Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak?
    Kamu bankalarından kredi desteği!
    Kamu bankalarından kredi desteği!
    Sokak köpeğini dövdü! O görüntüler anbean kaydedildi
    Sokak köpeğini dövdü! O görüntüler anbean kaydedildi
    İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı!
    İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı!
    Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar
    Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar
    Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti!
    Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti!
    Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak?
    Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimine dair detaylar belli oldu mu? Hangi kurallar getirildi?
    Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    FETÖ operasyonu! 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı
    FETÖ operasyonu! 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı