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    Yeniasır TV Gündem Eski TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Mecliste cenaze töreni düzenlendi

    Eski TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Mecliste cenaze töreni düzenlendi

    Giriş Tarihi: 15.04.2021, 13:50

    Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Aktuna'ya rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Aktuna beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

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