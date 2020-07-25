  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Evde bakım aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi

    Evde bakım aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi

    Giriş Tarihi: 25.07.2020, 12:17

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını açıkladı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evde bakım aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
    Altın için alım mı satım zamanı mı?
    Altın için alım mı satım zamanı mı?
    Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti
    İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti
    İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın
    İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın
    Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti
    Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti
    İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
    Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti
    İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti
    İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın
    Son dakika: İzmir Ödemiş'te ormanlık alanda korkutan yangın! İlk görüntüler
    Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti
    Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti
    Vatandaşların Ayasofya sevinci: Bu Osmanlı'nın dirilişi!
    Vatandaşların Ayasofya sevinci: Bu Osmanlı'nın dirilişi!