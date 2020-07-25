Evde bakım aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/evde-bakim-ayliklarinin-odeme-tarihleri-one-cekildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını açıkladı.