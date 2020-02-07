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Evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor! Acılı baba HDP İzmir İl Binası önünde nöbete başladı

Giriş Tarihi: 07.02.2020, 13:09

158 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinin yeni durağı İzmir oldu. 17 yaşındaki Gamze'nin babası Mehmet Laçin HDP İzmir İl Binası önünde evladı için nöbete başladı.

Diyarbakır'dan sonra İzmir'de de evlat nöbeti başladı. 158 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor. Diyarbakır'da başlayan evlat nöbetinin yeni durağı İzmir oldu. 17 yaşındaki Gamze'nin babası Mehmet Laçin HDP İzmir İl Binası önünde evladı için nöbete başladı.

ACILI BABA HDP İZMİR İL BİNASI ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLADI

Kızı için HDP İzmir İl Binası önünde nöbete başlayan acılı baba Laçin "HDP'yi insafa davet ediyorum. Benim evladımı onlar kandırdı. Ben yaralıyım, beni yaralayan da HDP'dir. Burda görüyorum duygulanıyorum, efkarlanıyorum, yanıyorum. Yazıyı okuyorum 'Halkların Demokrat Partisi' güzel isim ama ben buna kurnazlık diyorum. Halkın çocuğunu dağa kaçırmak zulümdür. Ellerini vicdanına koysunlar. Kabul etsinler." ifadelerini kullandı.

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