<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/evlat-nobeti-tutan-acili-baba-suleyman-aydincocuklarimizi-daga-hdp-goturuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde “Evlat Nöbeti” devam ediyor. HDP İl Başkanlığı önünde “Evlat Nöbeti” tutan acılı baba Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 49 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 28'inci günde de sürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde "Evlat Nöbeti" tutan acılı baba Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ VEKİLLERİN BOYNUNADIR

Acılı baba Süleyman Aydın, "Bizim çocuklarımızı zaten HDP götürüyor. Eğer HDP götürmemiş olsaydı bu teslim olan teröristler de dile getirdiler. Yani dediler ki: 'Bizi HDP il başkanlığına götürdüler. İl başkanlığından dağa götürdüler'. Bur gerçek bir şeydir. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Bunu artık bilmeyen yok. Bizim çocuklarımız buraya gelmeden kesinlikle hiçbir yere gitmez. Bizim çocuklarımızı onlar götürüyorlar. Ve bizim çocuklarımızın vebali inanın çok ağırdır. Bu çocukların vebali HDP millet vekillerinin boyunadır özellikle. Bizim çocuklarımızın üzerinden siyaset yapıyorlar. " dedi