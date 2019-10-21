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Evlat nöbetinde 49. gün

Giriş Tarihi: 21.10.2019, 17:02

"Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 49'uncu gününde.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine katılan anne Ayşegül Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

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