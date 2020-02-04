 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Evlat nöbetinde 5. buluşma

Evlat nöbetinde 5. buluşma

Giriş Tarihi: 04.02.2020, 16:48

Bingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 4 yıllık hasretin ardından sarıldı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. Bingöl'den gelerek 13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Metin ve anne Necla Açan, ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde oğluyla buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğullarına "Hoş geldin." diyen Açan çifti, 4 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlat nöbetinde 5. buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kanser karnesinde korkutan rakamlar
Kanser karnesinde korkutan rakamlar
İşte Hitler'in duyduğunuzda inanamayacağınız hiç bilinmeyen yönü!
İşte Hitler'in duyduğunuzda inanamayacağınız hiç bilinmeyen yönü!
Dünya'da Corona Virüsü Korkusu!
Dünya'da Corona Virüsü Korkusu!
Hava Durumu Raporu
Hava Durumu Raporu
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!
Kanser vakaları artıyor mu?
Kanser vakaları artıyor mu?
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga! İşte o anlar
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga! İşte o anlar
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
Başkan Erdoğan’dan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında açıklama
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!