Evlat Nöbeti'nde 86.Gün

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 86'ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki ailelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidini taşıdığın belirterek, "Kızım eğer beni görüyor ve izliyor ise, bu gittiği yoldan dönsün. Gittiği yol yol değil. İstiyorum ki, askerlere teslim olsun bize geri dönsün. Ona kapım sonsuza kadar açıktır. Onu çok seviyorum, çok özledim" dedi.