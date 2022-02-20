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    Yeniasır TV Gündem Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Evladımı HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi

    Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Evladımı HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi

    Giriş Tarihi: 20.02.2022, 12:10

    Çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin, evlatlarını geri almak için başlattığı evlat nöbeti 902 gündür devam ediyor. HDP binaları önünde bekleyen aileler çokcuklarının geri dönmesi için umutla bekliyerk oturma eylemi yapıyor. Üniversiteye başlayan ve kısa süre sonra ortadan kaybolan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, ğlunu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti.

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    Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi.

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 902'nci gününde de sürüyor.

    2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, oğlunu HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti. Aydın, "Evlat mücadeleme devam ediyorum. 3 yıldır burada aileler olarak evlatlarımız için oturuyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz, lütfen duyun bizi. Oğlum Zafer gelin teslim olun, biran önce yuvanıza kavuşun.

    Dağlarda sizin işiniz yok, anne ve babalarınızın kucakları açık size. HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından siyaset yapıyoruz diye aldılar içlerine çocuğumu. Oğlum 2 ay yaz tatilinde üniversite okurken İstanbul'dan İzmir'e geçip 1 hafta içinde kayboldu" dedi.

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