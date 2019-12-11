 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl: Çocuklarımızı alacağız

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl: Çocuklarımızı alacağız

Giriş Tarihi: 11.12.2019, 12:56

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti. Çocuğum 2014 yılında HDP Arnavutköy İlçe Teşkilatına götürülüp, kandırılarak dağa kaçırıldı" diyen Bingöl, çocuğunun geleceğine inandığını aktardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl: Çocuklarımızı alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada!
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada!
Silivri'de yürek burkan görüntü...
Silivri'de yürek burkan görüntü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!
Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!
Balıkesir depremi vatandaşları sokağa döktü! İşte görüntüler...
Balıkesir depremi vatandaşları sokağa döktü! İşte görüntüler...
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada!
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkıp gitti!
Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalar
Muğla'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Fethiye'de traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de dehşet anları! Liselilerin kavgası kamerada
İzmir'de dehşet anları! Liselilerin kavgası kamerada
İzmir'deki metal Atatürk heykeli kaldırıldı
İzmir Urla'daki 'Zeybek' adlı metal Atatürk heykeli kaldırıldı