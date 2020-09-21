Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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