  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 21.09.2020, 15:28

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı
    Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı
    Yüz yüze eğitim başladı!
    Yüz yüze eğitim başladı!
    Yunan gazetesinin alçak manşetine suç duyurusu!
    Yunan gazetesinin alçak manşetine suç duyurusu!
    Kabine toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?
    Kabine toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?
    Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
    Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
    Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanı izle!
    Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanı izle!
    Yunan gazetesinin alçak manşetine suç duyurusu!
    Yunan gazetesinin alçak manşetine suç duyurusu!
    Kabine toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?
    Kabine toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?
    Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
    Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altına alındı
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi