Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/eylem-hazirligindaki-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.