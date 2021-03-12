Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/eylem-hazirligindaki-pydypgli-terorist-sanliurfada-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi