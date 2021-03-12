İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi
Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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