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    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

    Giriş Tarihi: 12.03.2021, 19:51

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi

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