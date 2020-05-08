İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik iftira ve hakaretleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine başlattı.
Fahrettin Altun'a yönelik hakaretlerde bulunan CHP'li Özel ve Özkoç'a soruşturma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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