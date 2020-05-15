Her fırsatta algı operasyonu yapan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal’ın zamanında eleştirdiği İmar Barışı’ndan da faydalandığı belirlendi.
Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı! İşte Seferihisar'daki kaçak eklemeler yaptığı milyonluk çiftliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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