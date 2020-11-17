Fethiye'de imar talanı!

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Deniz kirliliği ile gündeme gelen turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesi bu kez de çarpık yapılaşma ile gündemde. Fethiye Belediyesi, özel çevre koruma alanı içerisindeki ve dere yatağındaki bölgeye kaçak villa yapımına göz yumdu. Ekipler tarafından tespit edilen villa mühürlendi. Ayrıntıları A Haber'den Vural Efecik aktardı.