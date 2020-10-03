Sık sık FETÖ ile paralel söylemlerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün makamında FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve uzun süre hapiste kalıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'u kabul etti. Söylemlerinde kendini hala Urla’nın belediye başkanı sanan Oğuz’un arabasının ön kısmına da belediye logolu kartvizitini koyması dikkat çekti.
FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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