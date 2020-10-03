FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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Sık sık FETÖ ile paralel söylemlerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün makamında FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve uzun süre hapiste kalıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'u kabul etti. Söylemlerinde kendini hala Urla’nın belediye başkanı sanan Oğuz’un arabasının ön kısmına da belediye logolu kartvizitini koyması dikkat çekti.