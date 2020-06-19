Eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. FETÖ'ye üye olduğu kanıtlanan ve 15 yıl hapsi istenen Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki mahkeme ise 3 Temmuz'da yapılacak. Oğuz'un birçok mahrem imamla sohbet ettiği ve Fetullah Gülen'le fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda eski CHP'li başkanın babası da, oğlunun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.
FETÖ'cü CHP'li başkan hakim karşısına çıktı! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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