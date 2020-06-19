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    FETÖ'cü CHP'li başkan hakim karşısına çıktı! İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 19.06.2020, 14:08

    Eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. FETÖ'ye üye olduğu kanıtlanan ve 15 yıl hapsi istenen Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki mahkeme ise 3 Temmuz'da yapılacak. Oğuz'un birçok mahrem imamla sohbet ettiği ve Fetullah Gülen'le fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda eski CHP'li başkanın babası da, oğlunun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

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