FETÖ'cü CHP'li başkan hakim karşısına çıktı! İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fetocu-chpli-baskan-hakim-karsisina-cikti-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. FETÖ'ye üye olduğu kanıtlanan ve 15 yıl hapsi istenen Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki mahkeme ise 3 Temmuz'da yapılacak. Oğuz'un birçok mahrem imamla sohbet ettiği ve Fetullah Gülen'le fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda eski CHP'li başkanın babası da, oğlunun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.