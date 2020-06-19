FETÖ'cü CHP'li başkan hakim karşısında! Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un 15 yıl hapsi isteniyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fetocu-chpli-baskan-hakim-karsisinda-eski-urla-belediye-baskani-oguzun-15-yil-hapsi-isteniyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Urla eski Belediye Başkanı Burak Oğuz, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. CHP'li Burak Oğuz'un gelen ihbarlar üzerine yapılan operasyonla, FETÖ'ye üye olduğuna ilişkin deliller elde edilmişti. Bu kapsamda hakim karşısına çıkan Oğuz'un 15 yıl hapsi isteniyor. Dördüncü kez hakim karşısına çıkacak olan Oğuz'un, birçok mahrem imamla sohbet ettiği ve Fetullah Gülen'le fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bugünkü duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor. İşte detaylar...