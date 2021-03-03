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    FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler

    Giriş Tarihi: 03.03.2021, 14:02

    15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cüler Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de "Stop Erdoğan" reklamı yayınlattı.

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