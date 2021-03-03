FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fetocu-lobi-abdde-algi-pesinde-new-york-sokaklarinda-turkiye-ve-erdogan-aleyhine-cirkin-ifadeler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cüler Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de "Stop Erdoğan" reklamı yayınlattı.