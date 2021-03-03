15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cüler Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de 'Stop Erdoğan' reklamı yayınlattı.
FETÖ'cü lobi ABD'de algı peşinde! New York sokaklarında Türkiye ve Erdoğan aleyhine çirkin ifadeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.