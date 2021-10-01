FETÖ'cü askerler su altı scooter'ı ile Yunan'a kaçtı. Kuşadası açıklarında bir botta FETÖ sanığı eski 3 üsteğmen yakalandı. FETÖ'cülerin ‘sualtı scooter'ı ile Samos Adası'an geçtikleri, yakalanınca da Yunanistan askeri tarafından bir botla Türk kara sularına itildikleri anlaşıldı. Muğla'daki gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efecik aktardı.
FETÖ'cülerin su altından Yunanistan'a kaçma planı tutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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