FETÖ'cülerin su altından Yunanistan'a kaçma planı tutmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fetoculerin-su-altindan-yunanistana-kacma-plani-tutmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

FETÖ'cü askerler su altı scooter'ı ile Yunan'a kaçtı. Kuşadası açıklarında bir botta FETÖ sanığı eski 3 üsteğmen yakalandı. FETÖ'cülerin ‘sualtı scooter'ı ile Samos Adası'an geçtikleri, yakalanınca da Yunanistan askeri tarafından bir botla Türk kara sularına itildikleri anlaşıldı. Muğla'daki gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efecik aktardı.