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    FETÖ'cülerin su altından Yunanistan'a kaçma planı tutmadı

    Giriş Tarihi: 01.10.2021, 09:44

    FETÖ'cü askerler su altı scooter'ı ile Yunan'a kaçtı. Kuşadası açıklarında bir botta FETÖ sanığı eski 3 üsteğmen yakalandı. FETÖ'cülerin ‘sualtı scooter'ı ile Samos Adası'an geçtikleri, yakalanınca da Yunanistan askeri tarafından bir botla Türk kara sularına itildikleri anlaşıldı. Muğla'daki gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efecik aktardı.

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