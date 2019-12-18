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"Fetö'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırdı!!

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 15:15

Sabiha Gökçen Havaliman'ından havalanmak üzere olan bir uçaktaki kadın yolcu, "Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım" deyince paniğe neden oldu. Uçakta gergin anlar yaşanırken, kadını görevliler ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunan bir kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var" dedi. Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

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