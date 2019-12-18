"FETÖ'ye üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevinden uzaklaştırıldı. İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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