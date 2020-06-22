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    FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasına dair detaylar!

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 13:10

    FETÖ’nün MİT kumpası davası bugün başlıyor. Duruşmada MİT'i temsil eden avukat, duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme de kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususları göz önüne alarak, duruşmanın basına kapatılmasına karar verdi.

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