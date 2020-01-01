A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sapan, "partiden neden ihraç edildiniz?" sorusuna "CHP'deki FETÖ yapılanmasını ifşa ettiğim için ihraç edildim" dedi. FETÖ'nün 'CHP projesi' nasıl başladı? CHP'yi kim yönetiyor? Deniz Baykal'a kaset kumpasını kim kurdu? Baykal'ın sonrası CHP'de neler yaşandı? FETÖ ile bağlantılı isimler CHP'ye nasıl sızdı? tüm bu sorular Sapan canlı yayında yanıt verdi.
FETÖ'nün 'CHP projesi' nasıl başladı? CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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