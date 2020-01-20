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FETÖ'nün kritik isimleri Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı İzmir'de böyle yakalandı

Giriş Tarihi: 20.01.2020, 17:34

İzmir'de kritik FETÖ operasyonunda terör örgütünün önemli isimleri yakalandı. FETÖ'cülerin yakalanma anları ise kameralara yansıdı. Terör örgütü FETÖ'nin elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı İzmir'de yakalandı. Öte yandan operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte İzmir'deki operasyonun detayları...

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, örgütte "kadim abi, irşatçı" gibi sıfatlarla nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve istihbarat birimlerinin iki hücre evine düzenlediği operasyonda yakalandı.

Bekmezci ile yakalama emriyle aranan, örgütte bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığı" yapan Akif Sarı da gözaltına alındı.

Operasyonda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı ve mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in kayınpederi olduğu öğrenildi.

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