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    FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon

    Giriş Tarihi: 26.04.2021, 11:27

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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