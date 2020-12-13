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    FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

    Giriş Tarihi: 13.12.2020, 10:46

    İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda geçen yıl kasım ayından bu yana 792 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 236'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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