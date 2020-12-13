İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda geçen yıl kasım ayından bu yana 792 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 236'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.