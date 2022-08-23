Filistin Devlet Başkanı Abbas Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara'da! İki liderden görüşme sonrası önemli açıklamalar

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi azaltmayacaktır. Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.