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    Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 09:32

    Son dakika... Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı. Restoran ve otellerin bulunduğu caddede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balık restoranın üst katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.



    Yangın, saat 22.30 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir balık restoranının üst katındaki depoda çıktı. Depodan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında hasar meydana geldi.



    TEDBİRLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER
    Öte yandan yangını gören bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı, bazıları ise film gibi izledi.

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