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    Firari Can Dündar'a hapis cezası!

    Giriş Tarihi: 23.12.2020, 11:15

    MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, “FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdi.

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